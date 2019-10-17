Андрей Шевченко в Instagram: что происходит в личной жизни тренера сборной Украины

Андрей Шевченко часто делится семейными кадрами

Андрей Шевченко Фото: instagram.com/andriyshevchenko

43-летний Андрей Шевченко, в прошлом – футболист, игравший на позиции нападающего, а с 2016 года – главный тренер сборной Украины. Недавно Украина одержала победу в матче с Португалией со счетом 2:1, и этот триумф точно войдет в историю украинского футбола. В результате сборная Украины вышла в Евро 2020.

Смотрите, как семья поздравила Андрея Шевченко с днем рождения:

Отметим, за успехами футболиста, а ныне тренера сборной Украины стоит его супруга, американская модель Кристен Пазик. Пара состоит в браке с 2004 года, и за это время супруги стали многодетными родителями. Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик воспитывают четверых сыновей: 14-летнего Джордана, 12-летнего Кристина, 7-летнего Александра и 5-летнего Райдера-Габриэля.

Андрей Шевченко в Instagram, который ведет на английском языке, делится не только достижениями в футболе, но и семейными кадрами. Так, спортсмен поздравляет сыновей с днем рождения, а любимую жену – с Днем святого Валентина. Под снимками Шевченко оставляет трогательные комментарии.

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INSTAGRAM

INSTAGRAM

"С днем рождения, моя любовь, моя жизнь, Кристен Пазик", – пишет Шевченко.

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"С днем рождения, мой маленький Чемпион. Мы так счастливы, что ты есть в нашей жизни!", – поздравил Андрей сына, который пошел по его стопам.

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"С Днем святого Валентина, Кристен Пазик! Я люблю тебя так же, как в первый день", – признался жене в любви спортсмен.

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А вот пост в честь 15-й годовщины совместной жизни:

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И, конечно, Андрей Шевченко в Instagram делится радостными моментами, когда команде удавалось забить гол в ворота противника. Вот одно из архивных видео:

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Ранее Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины в поединке с Португалией.

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