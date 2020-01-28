Анджелина Джоли будет учить детей различать фейки и реальные новости

Актриса стала продюсером нового шоу

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

44-летняя актриса Анджелина Джоли, которая ранее сама инициировала отношения с Брэдом Питтом, станет продюсером телешоу на ВВС. Новый проект будет учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих. Об этом сообщает Variety.

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Такая инициатива возникла у Джоли в связи с тем, что актриса обеспокоена низким уровнем медиаграмотности в обществе. Программа будет называться My World, и будет выходить в эфир каждую среду. Сама же голливудская звезда не будет участвовать в шоу.

"Как мама, я счастлива, что могу поддержать программу, которая направлена ​​на то, чтобы помочь детям узнать больше о жизни молодежи во всем мире и связать их друг с другом", – отметила Энджи.

Также Джоли выразила надежду, что программа поможет детям получить необходимую информацию и инструменты, чтобы разобраться в важных вопросах.

Кроме того, в шоу будут затрагиваться различные темы – от проблем изменения климата до гендерных стереотипов и технологии распознавания лиц. Главная задача – побуждать зрителей к критическому мышлению.

Напомним, ранее в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях.

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