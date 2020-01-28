Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анджелина Джоли будет учить детей различать фейки и реальные новости

Актриса стала продюсером нового шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

44-летняя актриса Анджелина Джоли, которая ранее сама инициировала отношения с Брэдом Питтом, станет продюсером телешоу на ВВС. Новый проект будет учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих. Об этом сообщает Variety.

Брэд Питт и Анджелина Джоли снова выпускают новое шампанское, смотрите подробности:

Такая инициатива возникла у Джоли в связи с тем, что актриса обеспокоена низким уровнем медиаграмотности в обществе. Программа будет называться My World, и будет выходить в эфир каждую среду. Сама же голливудская звезда не будет участвовать в шоу.

"Как мама, я счастлива, что могу поддержать программу, которая направлена ​​на то, чтобы помочь детям узнать больше о жизни молодежи во всем мире и связать их друг с другом", – отметила Энджи.

Читайте также:
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки: в чем причина

Также Джоли выразила надежду, что программа поможет детям получить необходимую информацию и инструменты, чтобы разобраться в важных вопросах.

Кроме того, в шоу будут затрагиваться различные темы – от проблем изменения климата до гендерных стереотипов и технологии распознавания лиц. Главная задача – побуждать зрителей к критическому мышлению.

Напомним, ранее в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Не взирая на развод: Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединятся ради общего дела "Искра вспыхивает": Брэд Питт раскрыл подробности личной жизни после развода "Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте
программа ВВС продюсер Анджелина Джоли телешоу
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
3 вопроса, которые могут выявить у вас депрессию
3 вопроса, которые могут выявить у вас депрессию
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

Вчера, 08:42Техно

Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

Вчера, 08:04Lifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам можно решать финансовые вопросы, а Львам – заниматься инвестициями

26 январяПсихология

Гороскоп на неделю 26 января – 1 февраля: все знаки зодиака

26 январяТехно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

26 январяШоу-бизнес

Леся Никитюк показала "персик" на отдыхе у моря: фото

25 январяEvents

Короткие поздравления с днем рождения Татьяны: стихи и смс

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяШоу-бизнес

Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
7 великолепных фильмов, смысл которых мало кто понял
7 великолепных фильмов, смысл которых мало кто понял
Ця проста щоденна звичка зробить твою шкіру ідеальною
Ця проста щоденна звичка зробить твою шкіру ідеальною
Samsung презентовала ноутбук Galaxy Book Flex Alpha
Samsung презентовала ноутбук Galaxy Book Flex Alpha
Звезда
Звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о болезни Заворотнюк