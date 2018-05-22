Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут поделить имущество

Инсайдеры сообщают, что споры ведутся вокруг поместья Шато Мираваль

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

Известные голливудские актеры, а с недавних пор и бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые смогли договориться о восстановлении своего делового партнерства, но до сих пор не могут завершить судебную волокиту относительно опеки над детьми. А теперь поводом для недоразумения стало еще и имущество, передает Life & Style Weekly.

Сообщается, что экс-супруги вновь не могут договориться об условиях развода. Причиной нового спора стали разногласия во взглядах относительно имения. Следовательно, судебный процесс приостановили.

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По словам инсайдера издания, Брэд и Анджелина спорят за поместье с романтическим названием Шато Мираваль, что на юге Франции. Звездные супруги приобрели недвижимость с виноградниками еще в 2009 году. Тогда за поместье пара отдала 60 миллионов долларов.

Сейчас, по неофициальной информации, инициатором продажи французского поместья является Анджелина Джоли. В то же время Брэд Питт настаивает на том, чтобы сохранить жилье.

"Анджелина подталкивает Брэда продать имение и отдать ей половину денег, но он хочет сохранить его. Брэд действительно любил ремонтировать здания на территории и работать с виноделом и производителем оливкового масла. Он следит за каждым урожаем и хочет сохранить все. Это единственное, что он хочет оставить. Это его дитя", - утверждает инсайдер.

Для юристов конфликт пары может обернуться кропотливой работой, ведь при покупке имущества актеры не были официально женаты. Поэтому в судебном порядке сложно доказать, кто оплатил стоимость дома и имеет права на квартиру.

Напомним, бывшие возлюбленные Анджелина Джоли и Брэд Питт потребовали больше времени для разработки соглашения о взаимной опеке над детьми. Причиной стало поведение Питта, который, по словам Джоли, теперь давит на нее и делает все, чтобы решение судьи было принято в его пользу.

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