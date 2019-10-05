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Анджелина Джоли о разводе с Питтом: "В конце я не узнала себя"

По словам актрисы, отношения с бывшим мужем сделали ее слабой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли, которая недавно показала свой дом за 25 миллионов долларов, рассказала, как брак с Брэдом Питтом отразился на ее состоянии, и как она справилась с разрывом.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

44-летняя Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца Madame Figaro и поделилась подробностями личной жизни. По словам актрисы, к концу отношений с Питтом, она потеряла все силы.

"В конце моих отношений с Брэдом я больше не узнавал себя. Я стала незначительной, даже если это не было очевидно окружающим. Я чувствовала глубокую и настоящую грусть, мне было больно", – говорит Джоли.

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При этом селебрити не скрывает, что случившееся помогло ей вспомнить, что такое быть живым человеком.

"Все эти вещи поселяются в вас и напоминают вам о том, как вам повезло, что вы живы. Это еще один урок, который я должна дать моим детям: идея обновления и, прежде всего, возможного возвращения к радости жизни", – добавила Анджи.

Стоит добавить, что выходить замуж за актера Джоли не собиралась, ее вполне устраивал гражданский брак. Актриса утверждает, что Брэд Питт оказывал на нее давление и в итоге вынудил пойти с ним под венец.

Ранее мы писали, что Брэда Питта заметили на свидании с дизайнером украшений.

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