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Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом

Сегодня, 16:07

Сейчас экс-супруги делят родительские обязанности

Анджелина Джоли, которая призналась, как начинались ее отношения с Брэдом Питтом, объяснила причину развода с актером. По словам голливудской звезды, она рассталась с мужем ради благополучия своих же детей.

Напомним, что несколько лет бывшие супруги не могли прийти к компромиссу в вопросе опеки над детьми. Их бракоразводный процесс начался в 2016 году. Сейчас же между Анджелиной и Бредом сохранились более спокойные отношения.

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Накануне Анджелина Джоли дала интервью изданию Vogue и рассказала о благотворительности, своих детях и расставании с мужем.

"Я рассталась (с Брэдом Питтом – Ред.) ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. И по сей день сосредоточена на благополучии детей. Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети увидели ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю сыновьям и дочерям о том, что у них есть своя правда, что нужно думать своей головой. По правде говоря, мои дети – шесть очень смелых и сильных молодых людей", – призналась Джоли.

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Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 11-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 15-летняя Захара, 16-летний Пакса и 18-летний Мэддокс.

Ранее мы рассказывали, кто помирил Брэда Питта с Дженнифер Энистон.

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