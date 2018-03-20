Анджелина Джоли отреагировала на выход новой "Лары Крофт"

Сегодня, 05:24

42-летняя голливудская звезда поделилась своими эмоциями по поводу выхода нового фильма знаменитой саги

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

На днях в Украине состоялась премьера нового фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер в главной роли. 17 лет назад звездой фильма о воинственной расхитительнице гробниц стала Анджелина Джоли — именно роль Лары Крофт принесла 26-летней актрисе мировую славу.

42-летняя голливудская звезда поделилась своими эмоциями по поводу выхода нового фильма знаменитой саги. "Я безумно рада, что Лара Крофт вновь на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съемках мы с Дэниэлом Крейгом периодически флиртовали", – сказала актриса.

Недавно Анджелина Джоли рассказала, что во время первой беременности на ее лице появились пигментные пятна, что очень ее раздражало. Актрисе пришлось прибегнуть к специальным процедурам, чтобы избавиться от потемнений.

Напомним, Анджелина Джоли настолько сильно не хочет, чтобы Брэд встречался с другими женщинами, что перестала самостоятельно справляться с напряжением и обратилась к психотерапевту.
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elle.ru

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