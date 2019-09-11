Анджелина Джоли планирует стать мамой в седьмой раз – СМИ

Голливудская звезда снова станет мамой

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно расплакалась из-за старшего сына, планирует усыновить еще одного ребенка. Отметим, что знаменитость сейчас воспитывает шесть детей.

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

По информации издания Radar Online, у Джоли в сердце появилась пустота. Главная причина кроется в том, что ее дети взрослеют, а старший сын Мэддокс и вовсе уехал учиться далеко от дома в Южною Корею. Поэтому у кинозвезды появилась идея снова прочувствовать материнский инстинкт.

Ко всему, в разговоре с журналистами экс-супруга Брэда Питта призналась, что ей нравится заботиться и воспитывать, это ее предназначение. Усыновление должно состоятся совсем скоро – через несколько месяцев. Из какой страны будет ребенок – пока неизвестно.

"Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. По плану, у нее должен появиться еще один младенец до конца этого года. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько вариантов, но она пока ничего не решила до конца", – рассказывает источник.

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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