Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле

Голливудская актриса является послом доброй воли ООН

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле в качестве посла доброй воли ООН. Стоит отметить, что как посол доброй воли актриса множество раз посещала страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. К примеру, в феврале Анджелина Джоли посетила Бангладеш, чтобы побывать в лагере мусульман рохинджа, а также посетить столицу страны и встретиться с премьер-министром и другими уполномоченными по делам беженцев.

Смотрите также: Анджелина Джоли получила нового звездного врага

В Венесуэле Джоли встретилась с президентом Колумбии Иваном Дуке, с которым обсудила получение гражданства мигрантов, а также пообщалась с самими мигрантами.

"Мы согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оказало поддержку Колумбии, Перу и Эквадору, которые несут на себе основную тяжесть этого кризиса", – резюмировала Джоли.

Анджелина Джоли на пресс-конференции
Анджелина Джоли на пресс-конференции
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли посетила Венесуэлу
Анджелина Джоли посетила Венесуэлу
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли – посол доброй воли ООН
Анджелина Джоли – посол доброй воли ООН
Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, начала пить гормоны, чтобы подготовиться к смене пола.

Напомним, дочь Майкла Джексона сделала неожиданное признание.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети появились архивные детские фото Анджелины Джоли с матерью От сумасшедшей до колдуньи: ТОП-5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли Анджелина Джоли отправила дочь в "дом" серийного убийцы Известные феминистки: ТОП-5 голливудских звезд
Венесуэла ООН Анджелина Джоли ООН-женщины
Реклама

Новости партнеров

Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Садальский:
Садальский: "Не удивлюсь, если стакан с отравой дала внучка Лиды"
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Food

Печеночный торт: рецепт дня

Сегодня, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

Вчера, 20:32Психология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Украинская Кончита: бородатая Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

Вчера, 13:34Психология

Какие типы друзей существуют: их только два

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняШоу-бизнес

Сергей Притула объявил о решении податься в политику – видео

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняTravel

YanAir закрывается? Отменят ли рейсы и как вернуть билеты

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

Новости партнеров

Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь