Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле
Голливудская актриса является послом доброй воли ООН
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле в качестве посла доброй воли ООН. Стоит отметить, что как посол доброй воли актриса множество раз посещала страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. К примеру, в феврале Анджелина Джоли посетила Бангладеш, чтобы побывать в лагере мусульман рохинджа, а также посетить столицу страны и встретиться с премьер-министром и другими уполномоченными по делам беженцев.
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В Венесуэле Джоли встретилась с президентом Колумбии Иваном Дуке, с которым обсудила получение гражданства мигрантов, а также пообщалась с самими мигрантами.
"Мы согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оказало поддержку Колумбии, Перу и Эквадору, которые несут на себе основную тяжесть этого кризиса", – резюмировала Джоли.
Ранее мы также писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, начала пить гормоны, чтобы подготовиться к смене пола.
Напомним, дочь Майкла Джексона сделала неожиданное признание.
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