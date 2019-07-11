Анджелина Джоли позировала перед папарацци в одной ночнушке: фото
Голливудская звезда приняла участие в съемке рекламной кампании
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая получила должность в журнале Time, попала в объективы папарацци в весьма провокационном виде. Звезда позировала на балконе одного из роскошных парижских отелей в белье и халате.
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Так, в сети появились снимки, на которых экс-жена Брэда Питта запечатлена в нежном бельевом платье и украшениях. На кадрах, опубликованных в Instagram, Джоли смеется и машет кому-то рукой.
Позднее она вышла на балкон в халате и с полотенцем на голове. Уши и руки Анджелины по-прежнему украшали драгоценности.
Как сообщают западные СМИ, Анджелина Джоли приняла участие в съемке новой рекламной кампании для французского парфюмерного дома Guerlain. Отметим, что в 2017 году звезда стала лицом Guerlain. В Париже Джоли снималась для рекламы аромата Mon Guerlain.
Напомним, что на днях вышел захватывающий трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главной роли.
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