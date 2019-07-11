Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анджелина Джоли позировала перед папарацци в одной ночнушке: фото

Голливудская звезда приняла участие в съемке рекламной кампании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая получила должность в журнале Time, попала в объективы папарацци в весьма провокационном виде. Звезда позировала на балконе одного из роскошных парижских отелей в белье и халате.

Смотрите, с какой знаменитой певицей поругалась Анджелина Джоли:

Так, в сети появились снимки, на которых экс-жена Брэда Питта запечатлена в нежном бельевом платье и украшениях. На кадрах, опубликованных в Instagram, Джоли смеется и машет кому-то рукой. 

INSTAGRAM (@cam_mood)

Позднее она вышла на балкон в халате и с полотенцем на голове. Уши и руки Анджелины по-прежнему украшали драгоценности. 

INSTAGRAM (@jolieshayk)

Как сообщают западные СМИ, Анджелина Джоли приняла участие в съемке новой рекламной кампании для французского парфюмерного дома Guerlain. Отметим, что в 2017 году звезда стала лицом Guerlain. В Париже Джоли снималась для рекламы аромата Mon Guerlain.

Напомним, что на днях вышел захватывающий трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Моника Белуччи рассталась с молодым возлюбленным Сальма Хайек присоединилась к актерскому касту кинокомикса «Вечные» Свадьба Зои Кравиц: появились первые фото невесты
актриса Анджелина Джоли
Реклама

Новости партнеров

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм
Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Сегодня, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 19:23Шоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Вчера, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Вчера, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Как жить: актеры, впавшие в депрессию после закрытия проекта
Как жить: актеры, впавшие в депрессию после закрытия проекта
Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ани Лорак показала фото с отдыха
Ани Лорак показала фото с отдыха
Звезды, чьи родители выступили против их отношений
Звезды, чьи родители выступили против их отношений
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь