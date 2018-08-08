Анджелина Джоли предъявила новые требования к Брэду Питту

Актеры не могут развестись уже в течение двух лет

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Длительный бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не может завершиться. Адвокат актрисы подала новые документы в суд с просьбой закончить процесс до конца этого года, передает TMZ.

Как стало известно изданию, в документах указано, что Брэд Питт "не платил алименты в течение двух лет". Она также утверждает, что между ними с Анджелиной была "неофициальная договоренность", но Брэд не выполнил и его условия. Она требует, чтобы

Актриса будет требовать от судьи официальное решение по поводу алиментов, которые должен был выплачивать Питт.

Анджелина Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года после двух лет официального брака. У супругов шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы – Нокс и Вивьен.

Ранее в сети появились слухи о том, что адвокат Анджелины Джоли Лаура Вассер прекращает работу с актрисой. "Она питается гневом и ведет себя необоснованно", – говорит инсайдер.

Позже стало известно, что представитель Джоли опровергла слухи об уходе адвоката.