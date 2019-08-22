"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Сын актрисы переехал в Южную Корею

Анджелина Джоли и Мэддокс Фото: Instagram.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли, приемный сын которой Мэддокс отправился учиться в Южную Корею, не смогла справиться с эмоциями и во время прощания с ребенком расплакалась.

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

Американская знаменитость отправилась в Университет Йонсей в Сеуле, чтобы помочь сыну Мэддоксу адаптироваться в новой стране. Дело в том, что парень сам принял решение поехать на обучение в Южную Корею. Когда папарацци увидели Анджелину Джоли с сыном, сразу накинулись с вопросом: "Как вы решились отпустить Мэддокса так далеко?"

"Сегодня я уезжаю. Сегодня оставлю его здесь. Все понимаю и стараюсь не плакать", – откровенно поделилась Джоли.

21 Авг 2019 в 7:07 PDT INSTAGRAM

20 Авг 2019 в 7:48 PDT INSTAGRAM (@xx_efu)

Отметим, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта был принят в южнокорейский Университет Ёнсе на факультет биохимии. Парню удалось также поступить и в другие учебные заведения, но остановил свой выбор он именно на Южной Корее.

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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