Анджелина Джоли рассказала о своих самых сексуальных качествах

42-летняя Анджелина Джоли в апрельском номере журнала InStyle рассказала о своем отношении к красоте. "Чувствую себя более комфортно, когда под рукой есть консилер для темных кругов. Он – мое главное средство", – говорит звезда.

"Самое красивое – интеллект. Человек с пылающим сознанием и разумом очень сексуален. Чуткий, вдумчивый и страстный – нет более привлекательных качеств. И нет ничего такого, что можно нанести на лицо, чтобы скрыть пустоту в голове и темноту в сердце", – считает актриса.

О своей косметичке: "Я ношу один оттенок красного. Еще у меня есть черная подводка для глаз и тушь для ресниц. У меня самый скучный набор макияжа".

О возрасте и старении: "Смотрю на себя в зеркало и вижу свою мать. Меня очень согревает это сходство. Вижу, что старею и с любовью отношусь к этому, потому что это означает, что я живу – живу и становлюсь старше. Конечно, мне не нравятся темные пятна после беременности. Вижу свои недостатки. Но мне нравится то, что я вижу. В своем отражении вижу свою семью и свой возраст".

Напомним, Анджелина Джоли рассказала, что во время первой беременности на ее лице появились пигментные пятна.

Также стало известно, что Анджелина Джоли нашла способ, как побольнее ударить по экс-супругу.