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Анджелина Джоли vs Брэд Питт: чего добился актер в "противостоянии" за детей

Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день: как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум 12 часов в дни, свободные от учебы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

Длительный бракоразводный процесс известных голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не может завершиться уже в течение двух лет.  Бывшие супруги до сих пор решают судебные вопросы, касающиеся опеки над детьми.

Пока Джоли обвиняет Питта в неуплате алиментов, тот пытается через суд добиться от экс-супруги больше времени для свиданий с их шестью детьми. И похоже ему это удается.

По информации Blast, согласно новому решению суда, Анджелина обязана позволить Брэду видеться с детьми через день: как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум 12 часов в дни, свободные от учебы. Сейчас бывшие супруги ожидают окончательного решения суда, которое должно регламентировать свидания Питта с детьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка. Актриса уже ведет консультации с соответствующими инстанциями, чтобы стать приемной матерью для мальчика из Сирии.  Кроме этого,  Анджелина Джоли собирается предоставить суду свой дневник, в котором записывала подробности совместной жизни с Брэдом Питтом. 

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Источник: "Сегодня"
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