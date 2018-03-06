Анджелина Джоли встречается с Шоном Пенном – СМИ

Пенн и Джоли познакомились еще в 2010 году, когда он снимался в фильме Брэда Питта "Древо жизни"

Пока в СМИ обсуждают, что Дженнифер Энистон планирует вернуться к Брэду Питту, личная жизнь Анджелины Джоли также обрастает все новыми подробностями. Инсайдеры сообщили, что между ней и Шоном Пенном — лучшим другом Питта — роман.

Выяснилось, что не так давно Шон пригласил Анджелину на обед, а затем их в течении нескольких дней постоянно видели вместе: актеры прогуливались по городу, обедали в ресторанах. И хотя источники, близкие к Джоли, утверждают, что сейчас она не готова к романтическим отношениям, они также уверены, что Пенн сможет добиться ее благосклонности. "Шон восхищается ей — он всегда считал, что она не только красива и талантлива, но и невероятно умна и добра".

Пенн и Джоли познакомились еще в 2010 году, когда он снимался в фильме Брэда Питта "Древо жизни". С тех пор Шон и Брэд сдружились — недавно они даже пришли вместе на одно из голливудских мероприятий.

Напомним, как сообщают западные СМИ, больше всех воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон ждет Джейн Питт.