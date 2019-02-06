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Анджелина Джоли выступила в лагере беженцев в Бангладеше

Актриса призвала к сбору пожертвований для помощи беженцам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно встретилась с экс-супругом Брэдом Питтом, вернулась к своим обязанностям посла доброй воли ООН. Так, актриса прибыла в Бангладеш, чтобы побывать в лагере мусульман рохинджа, а также посетить столицу страны и встретиться с премьер-министром и другими уполномоченными по делам беженцев.

Анджелина Джоли Фото: Getty

Первым делом Джоли отправилась в лагерь мусульман рохинджа, в котором проживают больше 730 тыс. человек, бежавшие из Мьянмы в августе 2017 года. Энджи пообщалась с жителями, чтобы оценить положение дел и гуманитарную ситуацию в стране.

Анджелина Джоли Фото: Getty

После этого визита Анджелина Джоли выступила с речью и от лица ООН призвала к сбору пожертвований для помощи беженцам. Ресурсы Бангладеша за последние годы истощились, поэтому теперь требуется собрать около одного миллиарда долларов.  Актриса для этой поездки выбрала одежду черного цвета – штаны и длинную блузку.

Напомним, ранее Анджелину Джоли застали за необычным занятием: она продавала органическую еду для собак в компании своих биологических детей – Шайло, Вивьен и Нокса. Звезда, которая собирается пойти в политику, была замечена в парке американской актрисой Сарой Рамос. 

Смотрите видео о том, как Анджелину Джоли довели до истерики собственные дети:

 

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Источник: Сегодня
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