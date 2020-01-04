"Ангел" Victoria's Secret призналась в алкогольной зависимости

Эльза Хоск рассказала, как изменилась ее жизнь

Эльза Хоск Фото: instagram/hoskelsa

Шведская модель, "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск призналась в алкогольной зависимости. В своем Instagram звезда рассказала, как изменилась ее жизнь за последние 10 лет, и показала лучшие работы для модных изданий.

Смотрите в сюжете, что происходит с Victoria's Secret:

31-летняя Эльза Хоск построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Она снимается у топовых фотографов, рекламирует самые модные бренды и является одной из "ангелов" Victoria's Secret. Но еще несколько лет назад Эльза была безработной и страдала от зависимости.

Об этом модель рассказала на странице в Instagram, опубликовав коллаж обложек из личного портфолио.

INSTAGRAM

"10 лет назад я была потерянной, без работы, переехала в Нью-Йорк и потерялась там еще больше. Прошло какое-то время, прежде чем поняла, что все мои проблемы начались именно с меня. Начав вести трезвый образ жизни, я осознала, что страдала от алкоголизма, и вокруг был целый мир, в котором все жили без алкоголя. Я встретила много удивительных людей, друзей, и постепенно вновь обрела себя. Того, что произошло благодаря этому, я и представить себе никогда не могла. Нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность", – призналась Эльза.

Напомним, что в 2018 году на шоу Victoria's Secret Эльза Хоск вышла в Fantasy Bra за миллион долларов.

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