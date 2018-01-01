Ангел Victoria's Secret показала личное фото с афтепати

Жозефин Скрайвер развеселила своих поклонников забавным кадром после начала Каннского кинофестиваля

Жозефин Скрайвер. Фото: instagram.com/josephineskriver

Очаровательная модель Victoria's Secret Жозефин Скрайвер развеселила своих поклонников забавным кадром после начала Каннского кинофестиваля 2018.

25-летняя топ-модель из Дании Жозефин Скрайвер активно ведет свою страницу в соцсети Instagram, делясь важными моментами из жизни, солнечным отдыхом и снимками из светских мероприятий.

Красавица не могла обойти вниманием такое важное и культурное событие как Каннский кинофестиваль 2018, который начался 8 мая. Поэтому в ее профиле появились фотографии с красной дорожки мероприятия, а также смешное фото с "афтепати". Вот так волшебно выглядела Жозефина перед объективами камер:

Жозефин Скрайвер instagram.com/josephineskriver

А так, по мнению модели, выглядит ее версии "афтепати":

Жозефин Скрайвер instagram.com/josephineskriver

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