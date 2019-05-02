Ангельское воссоединение: как сейчас выглядят Камерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью

Звезды фильма "Ангелы Чарли" встретились на Алее славы в Лос-Анджелесе

Дрю Бэрримо, Камерон Диаз и Люси Лью Фото: AFP

Ни для кого не секрет, что уже готовится перезапуск легендарных "Ангелов Чарли". Но на днях звезды оригинального фильма Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью встретились в Лос-Анджелесе. Поводом стало торжественное мероприятие - 50-летняя актриса Люси Лью удостоилась чести получить собственную звезду на Алее славы в Голливуде.

Люси Лью Фото: AFP

Поддержать красавицу тайского происхождения пришли ее подруги и коллеги по фильму "Ангелы Чарли": Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Деми Мур, а также Реа Перлман.

Дрю Бэрримор Фото: AFP

Выглядела Люси Лью великолепно: в цветастом атласном длинном платье на одно плечо. А вот 44-летняя Дрю Бэрримор всю жизнь борется с лишними килограммами, а потому ее поклонники уже не удивляются, видя любимицу не в форме.

Камерон Диаз Фото: AFP

Но вот 46-летняя Камерон Диаз сильно постарела и выглядит хуже своих коллег. Она прибыла на торжество в джинсах, блузке и пиджаке.

Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP Звезды фильма "Ангелы Чарли" Фото: AFP 1/10

Напомним, ранее голливудские актрисы Дрю Бэрримор и Камерон Диаз не стесняются демонстрировать подписчикам свои неотретушированные фотографии.

Смотрите видео о том, как Дрю Бэрримор отпраздновала день рождения:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram