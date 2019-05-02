Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ангельское воссоединение: как сейчас выглядят Камерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью

Звезды фильма "Ангелы Чарли" встретились на Алее славы в Лос-Анджелесе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Дрю Бэрримо, Камерон Диаз и Люси Лью
Дрю Бэрримо, Камерон Диаз и Люси Лью
Фото: AFP

Ни для кого не секрет, что уже готовится перезапуск легендарных "Ангелов Чарли". Но на днях звезды оригинального фильма Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью встретились в Лос-Анджелесе. Поводом стало торжественное мероприятие - 50-летняя актриса Люси Лью удостоилась чести получить собственную звезду на Алее славы в Голливуде.

Люси Лью
Люси Лью
Фото: AFP

Поддержать красавицу тайского происхождения пришли ее подруги и коллеги по фильму "Ангелы Чарли": Дрю Бэрримор, Камерон Диаз, Деми Мур, а также Реа Перлман.

Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Фото: AFP

Выглядела Люси Лью великолепно: в цветастом атласном длинном платье на одно плечо. А вот 44-летняя Дрю Бэрримор всю жизнь борется с лишними килограммами, а потому ее поклонники уже не удивляются, видя любимицу не в форме. 

Камерон Диаз
Камерон Диаз
Фото: AFP

Но вот 46-летняя Камерон Диаз сильно постарела и выглядит хуже своих коллег. Она прибыла на торжество в джинсах, блузке и пиджаке.

Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
Звезды фильма "Ангелы Чарли"
Фото: AFP
1/10

Напомним, ранее голливудские актрисы Дрю Бэрримор и Камерон Диаз не стесняются демонстрировать подписчикам свои неотретушированные фотографии.

Смотрите видео о том, как Дрю Бэрримор отпраздновала день рождения:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Убойные девчонки: появились первые кадры новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт и Элизабет Бэнкс Битва нарядов: Дрю Бэрримор и Джулия Робертс в одинаковых платьях Valentino Цвет настроения желтый: Деми Мур надела вышиванку от украинского бренда
ангелы чарли Камерон Диаз Деми Мур дрю бэрримор Люси Лью
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?
Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Популярные статьи

Сегодня, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

Вчера, 18:18Шоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Вчера, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

Вчера, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Вчера, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

30 апреляТехно

Смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

Новости партнеров

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Вражда принцев Уильяма и Гарри достигла критической точки
Вражда принцев Уильяма и Гарри достигла критической точки
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»