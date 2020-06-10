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Ани Лорак громко отпраздновала день рождения дочери: на празднике был замечен бойфренд певицы

Сегодня, 13:41

Оказывается, пара еще вместе

Известная певица Ани Лорак, которая побаловала фанатов новым музыкальным сюрпризом, ярко отпраздновала день рождения своей дочери Софии. Оказалось, что на день рождения пришел и молодой саунд-продюсер Егор Глеб – бойфренд певицы. В сети появился кадр из видео, на котором можно рассмотреть Егора Глеба, стоящего за Ани Лорак. Об этом сообщается в Telegram-канале "Только никому".

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9 июня Софии исполнилось 9 лет, и с самого утра ее окружили поздравлениями звездные родители. Певица сделала множество публикаций в столь важный день, а ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу опубликовал архивные фотографии их дочери. Самого Мурата на празднике не заметили, но появление Егора Глеба шокировало поклонников певицы. Личная жизнь знаменитости окутана таинственной завесой, но многие предполагали, что разница в возрасте с ее бойфрендом может помешать их счастью.

Ани Лорак публично подтвердила свои новые отношения еще в 2019 году, хотя до этого поклонники догадывались об их романе

Ани Лорак показала своего нового бойфренда – смотрите сюжет:

Известно, что 27-летний Егор Глеб работает саунд-продюсером на лейбл Black Star Inc. Бойфренд певицы родом из Украины, и состоял в браке с украинской певицей Tayanna (Татьяной Решетняк). У Егора Глеба и Татьяны есть сын Дэниель,

Ранее также стало известно, что Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса.

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