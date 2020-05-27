Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса – СМИ

После развода Мурат Налчаджиоглу еще год владел половиной компании певицы

Известная певица Ани Лорак, которая тайно посетила Украину, лишила бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу доли в компании. Бизнес был зарегистрирован в России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спустя год после развода турецкий бизнесмен все еще владел половиной компании "Ани Лорак Продакшн". Певица оформила статус индивидуального предпринимателя, и уже после этого переоформила на себя компанию.

Ани Лорак устроила праздник для дочери. Подробности в сюжете:

До этого Федеральная миграционная служба России проверяла "Ани Лорак Продакшн" и обнаружила некоторые нарушения – звезда не уведомила ведомство о сумме своих контрактов.

Отметим, Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу после 10 лет брака. Вскоре после развода певица показала нового возлюбленного – Егора Глеба. Экс-супруг Ани Лорак тоже завел новые отношения, однако совсем недавно Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой.

Поводом для развода стали многочисленные измены со стороны турецкого бизнесмена. На данный момент у экс-супругов подрастает дочь София, которая часто видится с отцом.

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