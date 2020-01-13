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Ани Лорак на отдыхе с возлюбленным показала кольцо на безымянном пальце: фото

Певица проводит отпуск в компании бойфренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Известная певица Ани Лорак, которая тайно посетила Украину, отправилась отмечать новогодние праздники в Калифорнию. В отпуск звезда улетела вместе с возлюбленным (экс-супругом украинской певицы TAYANNA), 27-летним Егором Глебом.

Ани Лорак устроила праздник для дочери. Подробности в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фото, на котором позирует шагая по солнечной улице в спортивном образе. Многие обратили внимание на стильный look звезды, однако основное внимание подписчиков было приковано к безымянному пальцу правой руки, на котором виднеется достаточно массивное кольцо.

Ани Лорак показала кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала кольцо на безымянном пальце
Фото: instagram.com/anilorak

"Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?", "Кому-то предложение сделали?", "Очень ждем фото с Егором", – пишут поклонники Ани Лорак. Сама певица пока не комментирует догадки подписчиков, которые уже не впервые замечают кольцо на ее безымянном пальце.

Отметим, Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу после 10 лет брака. Вскоре после развода певица показала нового возлюбленного – Егора Глеба. Экс-супруг Ани Лорак тоже завел новые отношения, однако совсем недавно Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой.

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