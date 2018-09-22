Ани Лорак назвала свой неиссякаемый источник силы

Певица в последнее время удивляет подписчиков философскими постами

Осень - любимое время года Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно вызвала сочувствие у поклонников, опубликовала в Instagram новое фото в нарядном золотом пиджаке с пайетками. Певица сопроводила снимок глубокомысленным комментарием: "Внутренняя непоколебимая вера в добро – неиссякаемый источник нашей силы".

Ани Лорак удивила подписчиков новым образом Фото: instagram.com/anilorak

"Ани Лорак, вы самая красивая", "Вы идеальная, вы создали себя сами, если бы я создавала женщин, я бы ничего в вас не меняла", "Очаровашка", "Бомба", "Ты прекрасна", "Вау, красивая" – засыпали комплиментами звезду.

Ранее Ани показала снимок, на котором позирует в элегантном удлиненном пиджаке, демонстрируя свои подтянутые ноги. Образ певица дополнила необычными синими туфлями с острым носком от Balenciaga, которые и вызвали разногласия у подписчиков: подходят они под стиль артистки или нет.

При этом Лорак процитировала притчу царя Соломона в подписи к снимку: "Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды".

Напомним, Ани Лорак впервые заговорила об измене мужа. Сейчас артистка активно гастролирует в России, она снимается в популярных шоу, куда ее очень часто приглашают в качестве звездной судьи.