Ани Лорак опубликовала фото, на котором она позирует в компании незнакомца

Певица снова начала публиковать фото в соцсетях

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

После того, как муж Ани Лорак был замечен в компании незнакомой девушки в одном из клубов Киева, внимание прессы и общественности теперь приковано к ее личной жизни. Любая публикация в Instagram Лорак сразу же обсуждается в сети.

На этот раз Ани Лорак заинтриговала поклонников, разместив в своих Instagram-сториз фото с незнакомым мужчиной и добавила стикер в виде двух рук, образующих "сердечко".

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, мы уже писали о том, кем оказалась девушка, составившая компанию мужу Ани Лорак в ночном клубе. Ею оказалась молодая киевлянка по имени Яна Беляева.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который является супругом популярной украинской певицы Ани Лорак, впервые прокомментировал семейную драму.

Отметим также, что соцсети бурно отреагировали на эти события. В Instagram певицы в комментариях под фото появились сотни сообщений от поклонников Лорак. Многие писали ей слова поддержки, кто-то предположил, что вся эта история – пиар, другие же успели "сосватать" Каролине Сергея Лазарева.