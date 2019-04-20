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Полный восторг: Ани Лорак подчеркнула фигуру дерзким нарядом

Украинская певица Ани Лорак поделилась волнующим кадром со съемочной площадки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно презентовала клип на композицию "Я тебя ждала", в очередной раз восхитила поклонников идеальной фигурой. В социальной сети артистка опубликовала фото в откровенном наряде из латекса, добавив к снимку неоднозначную подпись.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

В кадре, вероятно, сделанном во время съемок нового видео, Лорак позирует в черном облегающем костюме. В подписи к фотографии звезда оставила хештег "#ятебяждала", как отсылку к собственной песне. Несмотря на то, что поклонники Ани Лорак часто спорят на тему ее внешнего вида, не обратить внимания на завораживающие формы певицы фолловеры не смогли. В комментариях к публикации подписчики засыпали Лорак комплиментами. "Королева", "Потрясающая!", "Идеальный образ", "Невероятная! и Вы, и песня!", "Просто богиня!", – пишут пользователи Instagram.

Напомним, что ранее Ани Лорак приписывали роман с известным российским певцом Сергем Лазаревым. Причиной слухов послужило то, что певица опубликовала в Instagram совместное фото с бывшим участником группы Smash.

О том, как ведут свой Instagram взрослые супер-звезды, смотрите в этом ролике: 

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