Ани Лорак подогрела слухи о возможном разводе с мужем

Певица перестала носить обручальное кольцо

Мужа Ани Лорак заметили с другой девушкой Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак вновь дала повод для разговоров о ее предполагаемом расставании с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. На днях он был замечен в столичном клубе в компании киевской тусовщицы Яны Беляевой.

По словам очевидцев, Мурат и Яна вели себя совсем как пара: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь.

После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей. В ее Instagram-аккаунте не появляются публикации уже в течение шести дней.

Ани Лорак сняла обручальное кольцо Фото: instagram/anilorak

Но вчера певица нарушила молчание и запостила новое селфи в сторис, где она позирует в лаконичном черном платье. Наблюдательные фолловеры Ани обратили внимание, что на снимке она без обручального кольца.

Подписчики Лорак сделали вывод, что она решила развестись с мужем-изменщиком. Поклонники певицы стараются ее поддерживать и убеждают в том, что она достойна большего. К тому же, если верить слухам, Мурат далеко не первый раз ей изменяет: Ани уже демонстративно снимала кольцо в 2012 году.

Напомним, ранее мы писали, кем оказалась девушка, с которой "застукали" мужа Ани Лорак.