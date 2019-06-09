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Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой: фото

Украинская певица стала победительницей премии Муз-ТВ 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно попала в громкий скандал, в настоящее время живет и работает в России. Вчера артистка похвасталась очередной российской наградой, которую получила на премии Муз-ТВ.

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В этот уик-энд в Москве состоялось церемония награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2019, в которой приняла участие Ани Лорак. В своем Instagram певица поделилась снимком, на котором держит в руках "тарелку" – трофей за победу в категории "Лучшее концертное шоу". 

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"За каждой наградой стоит упорный труд. Многолетняя работа в служении любимому делу", – написала Лорак в публикации. В комментариях к фотографии поклонники Каролины принялись поздравлять звезду с заслуженным триумфом.

Отметим, что среди номинантов на премию Муз-ТВ в этом году были и другие украинские исполнители, в том числе Макс Барских, Светлана Лобода, MARUV, Вера Брежнева, группы KAZKA и Время и Стекло.

Напомним, что накануне певица Ани Лорак представила новую композицию и клип "Я тебя ждала".

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