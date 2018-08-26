Ани Лорак после измены мужа снова нарвалась на критику в соцсети

Поклонники раскритиклвали артистку за переизбыток пластики на ее лице

Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

Известную певицу Ани Лорак, которая недавно появилась в компании незнакомца, раскритиковали в сети за новое опубликованное фото в Instagram. Артистку обвинили в чрезмерном увлечении пластикой.

На фото Лорак позирует в черном платье с оголенными плечами и откровенным декольте. Поклонники похвалили фигуру певицы, однако многие раскритиковали ее за пластические операции.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

"Похожа на трансвестита", "По-моему уже хватит пластики, лицо похоже на маску. Другой человек просто", "Отшлифовали и отфотошопили по полной...даже смотреть неприятно...", "Отлично выглядит!Стала похожа на Леонтьева", "Остановись с закачками!!!!! Твоя естественная красота лучше", "Аню жалко, что себя изуродует и никакой нож хирурга потом не поможет, ей красота божественная дана от природы", - написали юзеры.

Напомним, всплыли подробности тайной жизни мужа Ани Лорак. Кроме этого, мы уже писали о том, кем оказалась девушка, составившая компанию мужу Ани Лорак в ночном клубе. Это молодая киевлянка по имени Яна Беляева. Также стало известно, что Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал семейную драму.