Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу: фото

Певица встретилась со своей подругой и получила подарок от фан-клуба

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая уже много лет живет и выступает на территории РФ, приехала в Киев. Об этом сообщила сама Лорак, чью новую песню раскритиковали в сети, на своей странице в Instagram.

Ани Лорак устроила праздник для дочери. Подробности в сюжете:

Так, Ани Лорак опубликовала фото, на котором позирует на Подоле, недалеко от Контрактовой площади. Певица также сообщила, что встретилась со своей близкой подругой Дианой Шварц и поделилась общим снимком.

"Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана Шварц", – подписала кадры Ани Лорак.

Ани Лорак в Киеве Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак с подругой Дианой Шварц Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики Ани Лорак оставляют под фото позитивные комментарии и призывают певицу организовать концерт в Киеве. К слову, киевский фан-клуб Ани Лорак поздравил ее с прошедшим днем рождения, подарив большую коробку с фото певицы.

Напомним, певица Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером Егором Глебом, который является бывшим мужем и отцом ребенка TAYANNA. А недавно Ани Лорак впервые вышла в свет вместе с Егором Глебом. Влюбленные были замечены в Сочи во время песенного конкурса "Новая волна 2019".

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