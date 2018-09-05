Ани Лорак стала членом жюри знаменитого музыкального конкурса в России

Певица уже прибыла в Сочи и удивила элегантным нарядом

Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

Известная певица Ани Лорак стала членом жюри международного конкурса "Новая волна", который проходит в Сочи. Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Instagram.

Кроме Лорак членами жюри стали композитор Игорь Крутой, певец и композитор Игорь Николаев, певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров, певица Алсу, певец Сергей Лазарев, певица Анжелика Варум и другие.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 4 Сен 2018 в 1:07 PDT

С 2002 по 2014 год конкурс проводился в латвийской Юрмале, однако позже, из-за напряженных отношений Латвии и РФ, с 2015 года конкурс стал проводиться в Сочи. Отметим также, в Латвию был запрещен въезд артистам, поддержавших аннексию Крыма – Олегу Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону, ушедшему из жизни 30 августа.

Напомним, муж Ани Лорак публично попросил прощения и показал семейное фото. Кроме этого Мурат Налчаджиоглу опубликовал забавное видео с их дочерью. Также мы сообщали, Ани Лорак нарвалась на критику в соцсети. На опубликованном артисткой фото она позирует в черном платье с оголенными плечами и откровенным декольте.