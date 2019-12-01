Ани Лорак тайно вернулась в Украину и выступила на новогоднем концерте: видео

Артистка приняла участие в записи праздничного шоу

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в России, вернулась в Киев. Артистка, получившая накануне в Москве премию "Золотой граммофон 2019", приняла участие в записи новогоднего концерта для украинского телеканала, и исполнила со сцены свой новый трек.

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Видео, на котором можно наблюдать выступление Ани Лорак на праздничном шоу, появилось накануне в социальных сетях.

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На сцену Каролина вышла в коротких шортах с высокой талией, изумрудной блузе и высоких сапогах. Для зрителей она спела композицию "Мы нарушаем", и, судя по аплодисментам, аудитория рада появлению певицы.

И хотя сольных концертов Лорак в Украине не было давно, звезда периодически приезжает в украинскую столицу. В начале октября Ани заметили в Киеве на Подоле. О своей поездке певица также рассказала в своем Instagram.

К слову, недавно Ани Лорак и Алан Бадоев посетили Сицилию, где были заняты съемками видео для хита "Мы нарушаем". Режиссер отметил, что съемки клипа проходили на протяжение 5 дней. "Незабываемые 5 дней в Сицилии обязательно отобразятся красивыми историями для очень светлой Ани Лорак", – пишет Бадоев в соцсети.

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