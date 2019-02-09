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Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

Артистка на новый фото в Instagram показала прелести фигуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Ани Лорак недавно развелась с супругом, Муратом Фото: instagram.com/anilorak
Ани Лорак недавно развелась с супругом, Муратом
Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, о разводе которой недавно всплыли новые подробности, показала, как отдыхает в свой выходной. На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует с белым полотенцем на голове, в коричневой кофте с открытыми плечами и черных мини-шортах. "Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!", – написала Ани Лорак.
 

INSTAGRAM (@anilorak)

 

"Какая ты красотка", "Шикарно выглядишь", "А че, без макияжа слабо?", "Огонь", "Идеальная", "Вы просто королева!", "Богиня", "Ваш муж кусает локти, красотка", "Очаровательные ножки", "Какое тело!", "У бывшего не выдержит сердце", – пишут в комментариях.

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Напомним, 31 января 2019 года Ани Лорак официально развелась с мужем. После окончания заседания, которое проходило в закрытом режиме, к журналистам вышла секретарь суда и подтвердила, что Каролина и Мурат официально разведены. Она также уточнила, что сегодня рассматривался вопрос только о расторжении брака.

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

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Источник: Сегодня
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