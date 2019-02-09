Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

Артистка на новый фото в Instagram показала прелести фигуры

Ани Лорак недавно развелась с супругом, Муратом Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, о разводе которой недавно всплыли новые подробности, показала, как отдыхает в свой выходной. На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует с белым полотенцем на голове, в коричневой кофте с открытыми плечами и черных мини-шортах. "Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!", – написала Ани Лорак.



INSTAGRAM (@anilorak) 8 Фев 2019 в 8:42 PST

"Какая ты красотка", "Шикарно выглядишь", "А че, без макияжа слабо?", "Огонь", "Идеальная", "Вы просто королева!", "Богиня", "Ваш муж кусает локти, красотка", "Очаровательные ножки", "Какое тело!", "У бывшего не выдержит сердце", – пишут в комментариях.

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Напомним, 31 января 2019 года Ани Лорак официально развелась с мужем. После окончания заседания, которое проходило в закрытом режиме, к журналистам вышла секретарь суда и подтвердила, что Каролина и Мурат официально разведены. Она также уточнила, что сегодня рассматривался вопрос только о расторжении брака.

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