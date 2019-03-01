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Ани Лорак в латексе похвасталась российскими наградами

Она получила три статуэтки – в номинациях "Лучшая певица", "Лучшее шоу" и "Sexy singer"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась со своим мужем, получила несколько наград на музыкальной премии ZDAWARDS в РФ. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Ани Лорак опубликовала фото, на котором она в черном латексном платье и в босоножках на высоком каблуке позирует на фоне баннера с наградами в руках. Певица написала, что она получила три статуэтки – в номинациях "Лучшая певица", "Лучшее шоу" и "Sexy singer".

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

В комментарии к посту появилось множество поздравлений. Фанаты отмечают, что Лорак это заслужила и она настоящая "Дива". Однако, нашлись и те, кто раскритиковал артистку.

Напомним, Ани Лорак заподозрили в романе с известным российским певцом Сергеем Лазаревым. Более того, многие считают, что певица беременна.

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Источник: Сегодня
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