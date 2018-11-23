Ани Лорак в вызывающем платье без нижнего белья заинтриговала тизером клипа

Поговаривают, что это видео артистка снимала в Киеве

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая нарвалась на критику в новом латексном пальто, совсем скоро порадует поклонников выпуском свежей видеоработы. Ну а пока знаменитость интригует и подогревает интерес к клипу на трек "Сон" пикантным тизером.

На странице в Instagram Лорак выложила короткий ролик, в котором появляется в роскошном блестящем платье. Наряд исполнительницы позволяет увидеть, что Ани предстает без нижнего белья. Также фаны артистки увидят ее с цветком в руке и лежащей на крыше машины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 22 Ноя 2018 в 6:08 PST

Поклонники певицы разделились во мнениях. Одни восхищаются увиденным и уже в предвкушении выхода клипа: "Невозможно красиво! И видео, и песня прекрасны", "Красота, песня просто супер", "Я уже соскучился по ее новым клипам", – комментируют фаны ролик.

Остальных же разочаровало то, что Ани появится в видео без белья. "Как всегда нужно показать голое тело, куда ж без этого...", "А можно не орать? Есть что-то более проникновенное и тихое что ли?" – негодуют юзеры.

Напомним, на днях стало известно, что Ани Лорак опять приехала выступать в Киев. Артистка выложила на своей странице в Instagram несколько снимков со съемочной площадки.