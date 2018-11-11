Ани Лорак возмутила фанатов, примерив известный образ Фредди Меркьюри

Подписчики ситают, что артистка просто хочет погреться в лучах чужой славы

Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас, по сообщениям СМИ, как раз разводится с мужем, Муратом Налчаджиоглу, опубликовала в Instagram снимки, вызвавшие недоумение у подписичков.

На фотографиях звезда позирует в эффектном красном платье с перьями и декором в виде глаз. Практически в таком же концертном костюме в свое время выступал легендарный британский музыкант Фредди Меркьюри, автобиографическая лента о котором, под названием "Богемная рапсодия", как раз идет в прокате.

Фредди Меркьюри Фото: instagram/anilorak

По всей видимости, Лорак устраивала некую фотосессию, во время которой позировала на столе в окружении восторженных гостей. Под фото она написала следующее:

"Богемская рапсодия" вторую неделю лидирует в кинопрокате! Круто быть частью такого успешного проекта. И рада читать восхищенные отзывы и рецензии о фильме. Дань уважения великому Фредди! Кто посмотрел уже? Ваши впечатления?", – пишет звезда.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

Однако подписчики не совсем поняли, какое отношение эти снимки имеют к Меркьюри и фильму, о чем не постеснялись поинтересоваться у Ани Лорак. Только артистка пока ничего не комментирует.

Напомним, 27 сентября Каролина отпраздновала свое 40-летие. С днем рождения певицу поспешил поздравить ее супруг – Мурат Налчаджиоглу, написав на своей странице в Instagram, что Каролина – одна единственная, несмотря на то, будут они вместе или нет. Исходя из этого, также можно судить, что у супругов, действительно, случился серьезный раскол в отношениях.