Дочь Ани Лорак впервые снялась в клипе певицы: "Мне кажется, что ее время пришло"

Певица выпустила видеоработу на песню "Твоей любимой"

Певица Ани Лорак презентовала клип на песню "Твоей любимой", где снялась ее девятилетняя дочь София. Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а дочь играет главную роль в одном из эпизодов.

"Твоей любимой" — это короткометражный фильм-ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Беллуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслирует эти качества в новом образе своей героини.

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини", – рассказала Ани Лорак.

Режиссером новой видеоработы выступил Радислав Лукин, известный поклонникам певицы по клипу "Обещаю" и видеоарту для шоу The Best.

Напомним, экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной. Ранее Ани Лорак громко отпраздновала день рождения дочери.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться