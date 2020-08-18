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Дочь Ани Лорак впервые снялась в клипе певицы: "Мне кажется, что ее время пришло"

Сегодня, 13:37

Певица выпустила видеоработу на песню "Твоей любимой"

Певица Ани Лорак презентовала клип на песню "Твоей любимой", где снялась ее девятилетняя дочь София. Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а дочь играет главную роль в одном из эпизодов.

"Твоей любимой" — это короткометражный фильм-ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Беллуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслирует эти качества в новом образе своей героини.

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини", – рассказала Ани Лорак.

Режиссером новой видеоработы выступил Радислав Лукин, известный поклонникам певицы по клипу "Обещаю" и видеоарту для шоу The Best.

Напомним, экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной. Ранее Ани Лорак громко отпраздновала день рождения дочери.

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