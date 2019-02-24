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Ани Лорак заподозрили в романе с известным российским певцом

Украинская звезда показала совместный снимок с Сергеем Лазаревым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:49
Ани Лорак подозревают в романе с Сергеем Лазаревым
Ани Лорак подозревают в романе с Сергеем Лазаревым
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, недавно спровоцировавшая слухи о своей беременности, дала поклонникам новый повод для обсуждений. Теперь фоллловеры считают, что нее роман с известным певцом Сергеем Лазаревым, который в этом году представит Россию на "Евровидении". Ани Лорак опубликовала в Instagram совместное фото с бывшим участником группы Smash!!.

"Как же здорово было увидеться", – подписала певица снимок, сопроводив его тэгами "друзья" и "всегда рядом".

Сергей и Ани решили одеться в одной цветовой гамме
Сергей и Ани решили одеться в одной цветовой гамме
Фото: instagram.com/anilorak

Но подписчики не поверили в дружеские отношения звезд, и тут же стали приписывать им роман: "Друзья, ну конечно, ага, герои-любовники", "Ой, только в это уже никто не верит, друзья они...", "Вовсе не похожи на друзей", "Мои любимые, как вам идет быть вместе".

Напомним, 31 января 2019 года Ани Лорак официально развелась с мужем. После окончания заседания, которое проходило в закрытом режиме, к журналистам вышла секретарь суда и подтвердила, что Каролина и Мурат официально разведены. Она также уточнила, что сегодня рассматривался вопрос только о расторжении брака.

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

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Источник: Сегодня
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