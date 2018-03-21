Анита Луценко: "Лучшая фигура – у Веры Брежневой"

Тренер и телеведущая рассказала "Сегодня" о новой программе для похудения, споре на машину и предложениях депутатов.

— Анита, на днях вы презентовали обновленную онлайн-программу для похудения WOW­BODY slim. Чем она отличается от предыдущей?

— Ранее у нас был тестовый вариант программы. После мы учли все, что от нас хотели, требовали и просили. Мы обновили свой стартап и уверены в его успехе.

— Карьеру телеведущей вы будете продолжать?

— Пока, честно скажу, у меня нет в этом направлении никаких целей. На данный момент у меня есть этот проект, которым мне нравится заниматься. Кроме того, я сейчас пишу книгу рецептов. Именно это сейчас в зоне моих интересов.

— Кого из звезд вы тренируете лично?

— На данный момент я тренирую только одного человека — это Вера Брежнева. По нашей программе могут заниматься тысячи девочек, но один на один я занимаюсь только с Верой. Это самый дисциплинированный человек, которого я встречала, и самая идеальная фигура, которую я трогала в своей жизни. Это человек, которым я сама восхищаюсь, поэтому эта работа мне очень приятна.

— Какой самый большой гонорар вам предлагали за вашу тренировку или консультацию?

— Один депутат за час времени предлагал мне 300 долларов. Я не согласилась. Мне показалось, что он просто хотел стоять на коленях и чтобы я на него кричала (смеется).

— Вы до сих пор скрываете своего возлюбленного, отца вашей дочери Мии. Он вообще существует?

— Да, не от духа святого, как говорится. Я бы не хотела, чтобы мне перемывали косточки и чтобы кто-то влиял на мою жизнь. Я из тех людей, кто считает, что счастье любит тишину. Нам хорошо, и это хорошо.

— Мии уже год и 10 месяцев. Не задумываетесь о братике или сестричке для нее?

— Буквально на днях я начала об этом думать. Когда увидела совсем крохотного малыша. Ведь теперь я уже понимаю, что не все так страшно, и это круто — становиться мамой.

— Какой ваш был максимальный вес?

— 77 килограммов, это было во время беременности. И конечно, у меня был из-за этого небольшой шок. Я понимала, что это ненормально, не могла на себя смотреть на фото... Сейчас, если я во второй раз забеременею, уже не допущу такого веса. Ведь сама поняла, что худеть действительно сложно. Нужно все время себя контролировать и ставить перед собой настоящие цели. Для меня была мотивация — собственная книга. Она была полностью готова, не хватало только моих фото, которые я решила сделать только после родов. Книга не издавалась, пока я не похудела. При этом я была "молочной" мамой. Но, поверьте, даже мне похудеть было нелегко.

— Замотивируйте людей: почему именно этой весной, наконец, нужно взять себя в руки и заняться фигурой?

— Жизнь не стоит того, чтобы просыпаться с утра и смотреть на себя в зеркало в унылом настроении. Ощущение, что ты себе не нравишься, ужасное, и с ним надо бороться. Причем это стоит недорого. Достаточно пожертвовать какой-то булкой или другой едой на ночь, и уже утром ты будешь немного счастливее.

— С победителем первого сезона "Зважених..." Николаем Ворошновым вы побились об заклад, что если он не похудеет к назначенному времени, то подарит вам машину. Вы выиграли спор?

— Да, и поэтому очень жду своей машинки (улыбается). А если бы Коля похудел, я бы проиграла пари и прошлась в бикини на лыжах по Крещатику.

Напомним, Анита Луценко поделилась 8 правилами, которые ей помогают все успеть и оставаться при этом самой собой.