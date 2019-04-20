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Анита Луценко оценила фигуру Веры Брежневой: "Идеальная!"

Певица Вера Брежнева опубликовала стильный снимок с новой фотосессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева, которая недавно выпустила новую песню "Я не святая", снова обратила на себя внимание пользователей сети. 37-летняя звезда похвасталась результатами работы над своей фигурой, мимо которой не смогла пройти известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко. Подробнее читайте далее в материале. 

Так, в своем Instagram Вера опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в боди и высоких сапогах. Образ певицы дополнили колготы и ремень на талии. "Ты понимаешь, тут такое дело... " – многозначительно подписала публикацию Брежнева.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Среди многочисленных комплиментов в комментариях оказалась и ведущая Анита Луценко, которая с восхищением отреагировала на фотографию знаменитости. "Идеальная!", – коротко написала Луценко в Instagram.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что Анита Луценко вернется в шоу "Зважені та щасливі". Она выступит в качестве ведущей нового девятого сезона. В то время, как тренерами, которые будут работать с участниками программы, стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. 

О том, почему Вера Брежнева открестилась от Украины, смотрите в этом видео: 

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