Анита Луценко примет участие в новом сезоне "Танці з зірками"

Ведущая и тренер призналась, что давно мечтала танцевать

Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

Тренер и ведущая Анита Луценко сообщила своим поклонникам радостную новость: она стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками". На своей странице в Instagram Анита разместила короткий проморолик с ее участием и подписала его следующим образом: "Танцевать – это мечта! Мечта, которая всегда срывалась. Но теперь...".

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 23 Июл 2018 в 10:47 PDT

"Неожиданно, но круто!!!! Интересно посмотреть!", "Анита и мой голос всегда за тебя!!!Ура!", "Буду болеть за вас!", "Аниточка,я очень рада,что вы участвуете в проекте "Танцы со звездами"! На вас приятно смотреть!", "Это будет интересно! Анита – Вы пластичная, всегда в форме, у Вас все получится лучше всех.", "Вау! Уже не дождусь нового сезона", "Аниточка молодец, никогда не поздно, никогда не рано", – написали поклонники Аниты в комментариях.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина объявила о своем участии в "Танці з зірками".

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