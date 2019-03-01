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Анита Луценко призналась, что однажды молчала 21 день

Фитнес-тренер призналась, что в начале было нелегко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Известная фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко поделилась со своими подписчиками удивительной историей, как в течение 21-го дня она не произнесла ни слова.

"Мой Учитель отправил меня в Тайланд, в храм к монахам –подумать. Стоимость: сколько сам дашь в конце. Варианты: 3-5-7-14-21 день. Еда: в 6 и 11 часов утра, после 12:00 монахи не едят, и мы тоже. Нельзя: читать, писать, рисовать, танцевать, тренироваться, петь, говорить, нет зеркал, давать романтичные посылы. Можно: медитация каждые 2 часа и пить чай, гулять, стирать вещи, есть до 12:00 что угодно. Подъем в 4:30. Язык: чуть выше базового английского с тайским акцентом", – начала свой рассказа Анита.

Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Она также поделилась подробностями первых дней пребывания в Тайланде, отметив, что на четвертый день она думала, что "съедет с катушек": "Думала, как меня доставят домой и что напишут в газетах про мое тю-тю". В самом конце, по словам Аниты, у нее появилось желание "уволиться и расстаться со всеми людьми, кто ей не нужен". "Первые слова на воле было странно произносить. Мы так много тараторим и так мало по делу", – отметила Анита.

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Источник: Сегодня
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