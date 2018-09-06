Анита Луценко снялась в чувственной фотосессии с партнером по танцам

Фитнес-тренер призналась, что на прошлом эфире "Танцев со звездами" по-новому открыла для себя своего партнера

Анита Луценко и Александр Прохоров. Фото: instagram.com/anitasporty

Звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко стала одной из участниц шоу "Танцы со звездами". Уже прошло два эфира шоу. В прошлом эфире проект покинула Злата Огневич. Сегодня.Lifestyle собрал реакцию соцсетей на уход певицы. Многие были не согласны с решением жюри.

А вот Анита Луценко стала одной из фавориток судей, набрав высокие баллы. Со своим партнером по танцам Александром Прохоровым она снялась в чувственной фотосессии для Viva, а результатом съемок поделилась на странице в Instagram.

Анита Луценко и Александр Прохоров Фото: Instagram/anitasporty

"На прошлом эфире "Танцев со звездами" я открыла для себя своего партнёра Александра Прохорова! Был момент, который никто не заметил, но мы на 3 счета пришли в позицию раньше, чем нужно было (и я, конечно, этого не заметила на кураже). Саша крепко меня схватил и не дал мне сделать стремительный шаг назад, на который я была заряжена и процедил: "Стой!" В этот момент я поняла, что я могу ему доверять – он точно меня проведет по танцу и спасет в неуверенные моменты, и поддержит где нужно", – написала Анита в описании к фото.

Анита Луценко и Александр Прохоров Фото: Instagram/anitasporty

Анита Луценко и Александр Прохоров Фото: Instagram/anitasporty

Напомним, за кулисами "Танцев со звездами" Леся Никитюк и Анита Луценко чуть не подрались из-за букета. А ранее известный тренер назвала семь шагов к похудению.



