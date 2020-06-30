Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Российская певица не знает, где могла заразиться COVID-19
Российская певица Анита Цой госпитализирована в одну из клиник Москвы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь певицы Анна Кружель. Отметим, что не так давно у экс-"ВИА-Гры" обнаружили антитела к коронавирусу.
По ее словам, Анита не знает, где могла заразиться вирусом, поскольку постоянно находилась в своем частном доме и почти не выходила из него. Когда артистка выезжала по делам, строго придерживалась правил безопасности.
"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", — сказала Анна Кружель "РИА Новости".
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Недавно Офис президента Украины официально заявил – у первой леди Елены Зеленской подтвердился коронавирус. Результат теста супруги Владимира Зеленского оказался положительным, несмотря на то, что никаких симптомов у Елены нет и не было.
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