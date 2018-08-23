Александр Пономарев рассказал, что ему не нравится в современной украинской музыке

Певец объяснил, что украинской музыки должно быть больше

Александр Пономарев. Фото: Instagram

Знаменитый певец Александр Пономарев, за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который покажут 24 августа в 23:30 в эфире телеканала "Украина", рассказал Сегодня.Lefestyle, какие тенденции в современной музыкальной индустрии ему не по душе.

На наш вопрос о том, как независимость Украины повлияла на музыкальную сферу в Украине, певец ответил, что на музыку скорее "может повлиять внутренняя независимость музыканта". К слову, с таким же вопросом мы обратились к Олегу Скрипке.

Мы также поинтересовались у Александра, что ему не нравится в современной музыкальной индустрии в Украине:

"Я пережил много таких волн, трендов, тенденций. Сегодняшние мне скорее не нравятся. Минимализм в музыке это неплохо, но когда доходит до того, что не нужно уметь петь или владеть хотя бы одним музыкальным инструментом – вот это уже плохо, поэтому за этим надо следить и помнить, что у нас в Украине есть хорошие музыканты и певцы", – говорит Пономарев.

Также певец отметил, что контента на украинском языке сегодня должно быть как можно больше.

Напомним, Александр Пономарев показал, где отмечает юбилей.В своем Instagram артист опубликовал несколько фото с отдыха в Хорватии.

Ранее Александр Пономарев презентовал клип на песню "Найкраща".