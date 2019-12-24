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Анна Гресь после рождения сына: "Я научилась лучше планировать свое время и сохранять спокойствие"

Актриса рассказала, как изменилась ее жизнь с появлениям ребенка

Анна Гресь с новорожденным сыном Фото: пресс-служба

Актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Анна Гресь после рождения первенца не собирается сбавлять обороты. Параллельно с уходом за сыном Тимофеем, Аня продолжает выступать в шоу "Мамахохотала" и активно ведет блог на Youtube. Актриса поделилась правилами своего тайм-менеджмента и рассказала об итогах 2019 года.

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Аня, как планируешь встречать Новый год в новом статусе мамы?

Планирую встретить в кругу семьи, но пока без особых заморочек. Я вообще не сильно люблю этот праздник. Точнее, я его люблю, но не жду и не планирую что-то особенное. Последние несколько лет у нас дома даже елки нет: ни живой (я против вырубки елок, чтобы она дома постояла неделю, а потом ее выкидывали), ни искусственной (пока ставить негде). И пока малыш совсем маленький, выдумывать ничего не буду. А вот через несколько лет хотелось бы устраивать для сына новогодний праздник.

Изменилась ли кардинально твоя жизнь с рождением ребенка? От чего пришлось отказаться, а чему научиться?

Жизнь вроде бы и кардинально изменилась, но все произошло очень органично, и мне абсолютно комфортно. Как будто всегда именно так и было. Сейчас у меня меньше свободного времени и чуть больше усталости. Отказаться пришлось от всего ненужного, но это и к лучшему. Если раньше меня везде приглашали, и я кругом ходила, а потом думала: "Зачем? Лучше бы делом каким-то занялась". Сейчас я больше отказываю и не жалею об этом. Я научилась лучше планировать свое время и сохранять спокойствие. Потому что малышу очень передается настроение мамы. Счастливая мама = счастливый малыш. Раньше я быстро раздражалась и переживала по любому поводу. Сейчас поняла, что это никому не нужно, поэтому расслабилась и получаю удовольствие.

Анна Гресь и Роман Грищук с новорожденным сыном Фото: пресс-служба

Для тебя Новый год – особый праздник? Придерживаешься каких-то новогодних традиций?

Обязательно загадываю желание в 00:00! Во-первых, а вдруг случится чудо, и все исполнится само собой, без особых усилий? А во-вторых, если усилия придется приложить, то я в этот момент определяюсь, чего я хочу, и буду стараться это реализовать. Больше традиций нет, по крайней мере, пока.

Ты веришь в то, что как встретишь Новый год, так его и проведешь?

Не верю. У меня подружка однажды в новогоднюю ночь уснула за два часа до боя курантов и проснулась утром. И представляете, она этот год не спала постоянно, а продолжала нормально жить. Миф разрушен!

Легко ли соединять роль мамы, блогера и актрисы шоу "Мамахохотала"?

Спасибо маме и свекрови за помощь, с их поддержкой все удается совмещать. Вот недавно был первый концерт "Мамахохотала", на котором я уже была с малышом. Утром заехала за мамой, во время грима кормила малыша и повторяла текст. Пока я была на сцене, моя мама с ним гуляла на улице и приходила ко мне в перерывах. Позже приехала свекровь и уже на пару с мамой гуляли с внуком. Перед концертом был Рома, который сменил бабушек. Они пошли в зал, а он остался с малышом – я иногда заскакивала к ним. Даже не использовали молоко из бутылочки, удавалось в перерывах все успевать. Было немного сложно, но мы справились.

Анна Гресь вернулась к работе после рождения ребенка Фото: пресс-служба

Расскажи о самом запоминающемся праздновании Нового года в твоей жизни?

Я, если честно, вообще люблю работать в Новый год. Идеальный вариант: и самой не надо заморачиваться где, с кем и как праздновать, и деньги зарабатываю – win-win для меня. Мы с Ромой были ведущими на мероприятии, а после поехали в предварительно снятый отельный номер в центре Киева отдыхать и отсыпаться. Снять номер в гостинице получилось по деньгам примерно так же, как если бы после мероприятия ехали бы по домам на такси. Номер был классный, завтрак вкусный, за окном лежал снег, деньги мы заработали, после этого еще в кино пошли и весь день гуляли по Киеву – и-де-аль-но!

Расскажи о самых ярких факапах и победах, которые произошли с тобой в 2019?

Родила здорового ребенка – это победа! Факапов особых не было, как по мне. Или я их не воспринимала в негативном ключе. В каждой ситуации всегда пытаюсь найти что-то хорошее и то, чему можно научиться. Что-то в этом году не получалось, на что-то не хватало сил и вдохновения, но значит этим планам еще не время быть реализованными.

Анна Гресь Фото: пресс-служба

За что стоит сказать "спасибо" 2019-му?

За сына, за мужа, которым я очень горжусь, за насыщенные дни и ярких людей рядом.

Ты уже составила планы на 2020?

Есть некоторые дела, которые из года в год переписываю в новый план следующего года. Надо их доделать и ставить новые идеи и планы.

Что бы ты пожелала всем украинцам в 2020?

Мирного неба над головой, самореализации, вдохновения и счастья!

Напомним, супруг Анны Гресь Роман Грищук стал народным депутатом.

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