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Анна Курникова показала редкое фото их с Энрике Иглесиасом маленькой дочери

Сегодня, 16:12

Подписчики Анны написали о сходстве малышки с мамой

Знаменитая 39-летняя теннисистка и жена певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото их с Энрике дочери Маши. Последний раз Анна показывала дочь в апреле, когда малышке было всего пять месяцев.

На милом фото маленькая Маша запечатлена в белом спортивном платье Polo Ralph Lauren.

"Уимблдон, а вот я", – с юмором подписала снимок Анна, намекая, что малышка может пойти по ее стопам (Уимблдон – сокращение от Уимблдонского турнира, известного международного соревнования по теннису, одного из четырех турниров Большого шлема – прим.ред.)

Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Маша
Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Маша
Фото: instagram.com/annakournikova

В комментариях к публикации поклонники Анны написали сотни комплиментов в адрес малышки, отметив, что девочка – копия мама.

"Ваша копия, Аня!", "Мне кажется, вот так выглядит результат настоящей любви", "Какая милашка", "Мамина", "Милота, красивая малышка", "Куколка", "Маленькая Анна".

Кроме Маши у пары есть еще двое детей. В декабре 2017 года Анна и Энрике впервые стали родителями: Курникова родила Иглесиасу двойню — сына Николаса и дочь Люси.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Фото: Getty Images

Ранее Энрике Иглесиас опубликовал забавный ролик со своими подросшими детьми, чем вновь растрогал многочисленных фанатов.

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