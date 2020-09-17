Анна Курникова показала редкое фото их с Энрике Иглесиасом маленькой дочери
Подписчики Анны написали о сходстве малышки с мамой
Знаменитая 39-летняя теннисистка и жена певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото их с Энрике дочери Маши. Последний раз Анна показывала дочь в апреле, когда малышке было всего пять месяцев.
На милом фото маленькая Маша запечатлена в белом спортивном платье Polo Ralph Lauren.
"Уимблдон, а вот я", – с юмором подписала снимок Анна, намекая, что малышка может пойти по ее стопам (Уимблдон – сокращение от Уимблдонского турнира, известного международного соревнования по теннису, одного из четырех турниров Большого шлема – прим.ред.)
В комментариях к публикации поклонники Анны написали сотни комплиментов в адрес малышки, отметив, что девочка – копия мама.
"Ваша копия, Аня!", "Мне кажется, вот так выглядит результат настоящей любви", "Какая милашка", "Мамина", "Милота, красивая малышка", "Куколка", "Маленькая Анна".
Кроме Маши у пары есть еще двое детей. В декабре 2017 года Анна и Энрике впервые стали родителями: Курникова родила Иглесиасу двойню — сына Николаса и дочь Люси.
Ранее Энрике Иглесиас опубликовал забавный ролик со своими подросшими детьми, чем вновь растрогал многочисленных фанатов.
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