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ANNA MARIA после Нацотбора: "Этот выбор мы сделали давно"

Девушки обратились к своим поклонникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
ANNA MARIA Фото: "Сегодня"
ANNA MARIA
Фото: "Сегодня"

Скандальный дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA, вызвавший бурю негодования в сети из-за интервью, в котором девушки отказались признать аннексию Крыма, обратились к поклонникам после выступления в финале Нацотбора на "Евровидение 2019".

Девушки, являющиеся заслуженными артистками Крыма, поблагодарили всех за огромную поддержку "в этот сложный период жизни" и еще раз подчеркнули свой статус украинских артисток: "Мы – украинские певицы, мы живем в Украине, здесь работаем, здесь создаем свою музыку, и этот выбор мы сделали давно. Наши родители сделали свой выбор. И повлиять на него мы не можем. Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем – родителей и Родину. Родители дали нам жизнь. И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей".

Также Анна и Мария еще раз подчеркнули, что они не нарушали ни одного закона Украины и не давали концерты в России.

Анна и Мария Опанасюк

"Эта ситуация дала нам важный жизненный урок. Мы его хорошо поняли и теперь с новыми знаниями идем дальше. Верим, что наши поклонники будут и впредь слушать музыку, которую мы создаем, которой мы живем, и оценивать нас как раз за то, что мы делаем", – заключили девушки.

Напомним, скандал возник не только вокруг дуэта, но и победительницы Нацотбора – MARUV. Ее выступление от Украины на "Евровидении 2019" – под вопросом.

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Источник: Сегодня
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