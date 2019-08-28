ANNA MARIA выступили на Новой волне: оценки российского жюри

Скандальный украинский дуэт принимает участие в российском конкурсе

Дуэт ANNA MARIA Фото: instagram.com/annamariaduet

Дуэт ANNA MARIA имеет скандальную репутацию в Украине. В результате отказа признать Крым территорией Украины звездные сестры прекратили участие в Нацотборе на Евровидение 2019, несмотря на то, что имели все шансы на победу.

А недавно выяснилось, что ANNA MARIA принимают участие в Новой волне 2019. Отметим, украинцы негативно отреагировали на такое решение. Телеведущий Сергей Притула резко прокомментировал участие ANNA MARIA в российском конкурсе.

Украинский дуэт ANNA MARIA выступил на Новой волне 2019 Фото: instagram.com/annamariaduet

Однако артистки вышли в финал и выступили на конкурсе, как и еще один исполнитель из Украины – Taras. Среди 13 финалистов ANNA MARIA пока находятся на шестом месте с результатом – 81 балл. А вот Taras получил 77 баллов и занимает 12 строчку. Так или иначе, конкурс Новая волна 2019 продлится до 29 августа, и совсем скоро мы узнаем, займут ли артисты из Украины призовые места.

Тем временем ANNA MARIA показали фото со своего выступления. Сестры Анна и Мария Опанасюк исполнили песню My Road, с которой принимали участие в Нацотборе на Евровидение 2019:

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Ранее мы также рассказали, кто из украинских звезд выступил на "Новой волне".

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