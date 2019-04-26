Анна Панова об отношениях с мужем: "Можем хором сказать "прости"

Ведущая также призналась, ревнует ли ее супруг к работе

Анна Панова с мужем Александром Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

27 апреля ведущая программы новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова празднует первую годовщину свадьбы с Александром Каменцем. В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle ведущая рассказала, как часто в молодой семье возникают ссоры, кто первый идет на примирение и не ревнует ее супруг к работе.

- Вы прожили год вместе, это капля в море, но все же. Часто ли вы ссоритесь? И если да, то по какой причине?

- Мы не ссоримся, иногда можем поспорить немного – в том числе, на тему политики. Мелкие эмоциональные вспышки бывают очень редко – и никогда не превращаются в серьезный конфликт. Не было еще ни разу, чтобы мы легли спать поссорившись, или разошлись по разным комнатам, играя в молчанку.

- Кто первым идет на примирение?

- Ссора прекращается, не начавшись. Бывает, мы чуть повздорим, но тут же, понимая беспочвенность и бесперспективность конфликта, можем хором сказать "прости". Важное слово. Его нужно произносить почаще, даже когда и вины-то особой нет. Нельзя позволять гордыне брать верх.

Анна Панова с мужем Александром Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- Как считаете, должны ли вообще ссоры присутствовать в паре? Это знак здоровых отношений или наоборот?

- Думаю, есть люди, для которых "перчинка" в отношениях или даже битье посуды – залог семейного счастья. Это не о нас. Мы за мир в семье и за конструктивное решение всех противоречий. Но это не значит, что, если в вашей семье есть разногласия, пора подумать о разводе. Конечно, нет! У каждой пары свой опыт и свои ориентиры. Просто мы с мужем по натуре не вспыльчивые люди, очень земные – кстати, знаки Земли по гороскопу. Да и просто взрослые. Потому стараемся беречь взаимопонимание.

- Много ли времени удается провести вместе? Не мешает ли работа совместному времяпровождению?

- В мою эфирную неделю видимся мы мало, только рано утром и поздно вечером. Часто списываемся в течение дня. Муж понимает, что бытовыми вопросами меня в такие дни лучше не нагружать. Как настоящий джентльмен, берет заботы по кухне на себя. Зато когда я выходная, можем позволить себе больше общения: выбираемся в кино или театр, выезжаем за город на выходные.

- Муж не ревнует к вашей работе?

- Специально переспросила мужа: нет, не ревнует. Его всегда привлекала моя востребованность и самостоятельность. Саша гордится тем, что его жена работает на канале-лидере, а также проводит лекции для студентов и спикеров, которые хотят научиться выступать перед камерой. И даже когда я задерживаюсь на работе из-за спецвыпусков или дополнительных планерок, всегда относится к этому с пониманием.

Анна Панова на тренировке Фото: Facebook

- А у вас как с этим дела обстоят, такое же отношение к занятости супруга?

- К работе мужа я тоже не ревную. У него своя небольшая компания, и он как руководитель может сам планировать свое время. Длительных командировок или сверхурочной загрузки не бывает. Так что я не ощущаю дефицита внимания.

- Есть уже планы, как будете отмечать дату ситцевой свадьбы?

- Муж уже купил билеты в Париж. Планируем сходить в ресторан, много-много гулять по городу и посетить музеи.

- Всегда знали, что хотите быть журналистом/телеведущей?

- Нет, в 6 лет я мечтала стать учительницей или стюардессой. В 16 лет – адвокатом, который будет держать речь в суде. В общем, "повыступать" я любила с самого детства. И уже поступив в "Киево-Могилянскую академию" на политолога, я вдруг осознала: хочу быть телеведущей. Выпускники "Могилянки" всегда очень котировались на рынке труда, многие ушли работать именно на телевидение. Вдохновившись примером старших коллег, я тоже стала мечтать о такой карьере. Как известно, мечты сбываются. Так вскоре случилось и со мной. Второе высшее образование я уже получала по специальности "журналист".

Анна Панова Фото: Facebook

- Вы ведущая новостей, часто приходится озвучивать новости не самые позитивные, как абстрагируетесь от этого?

- Наверное, так же, как опытный хирург абстрагируется от вида крови, ведь его цель – спасти жизнь. У меня иммунитет от плохих новостей, когда я сама работаю в кадре. Меня трудно довести до слез в эфире. Есть, пожалуй, два исключения: меня до глубины души трогают истории семей, которые потеряли своих мужей и сыновей на фронте. А еще истории деток, которые обрели любящую семью через усыновление.

Когда же я смотрю новости как зритель, в домашних условиях, реагирую так же, как все украинцы: волнуюсь, негодую, огорчаюсь. Но в целом, проработав 15 лет в новостях, я уже воспринимаю их с куда меньшим стрессом, меньше пропускаю через себя.

Напомним, телеведущая Анна Панова поделилась впечатлениями от Венского бала.

Ранее Анна Панова на своей страничке в Facebook опубликовала видео с репетиции и подготовке к балу.

Почему Анна Панова променяла балетный зал на студию новостей, смотрите в видео ниже:

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