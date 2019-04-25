Анна Панова рассказала о романтических планах с мужем на первую годовщину брака

Ведущая с мужем запланировали романтическую поездку

Анна Панова с мужем Александром Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая выпуска новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова 27 апреля отмечает первую годовщину брака с Александром Каменцем – ситцевую свадьбу. Пара отпразднует знаковую дату в Париже.

По словам ведущей, кроме романтического ужина, супруги также запланировали культурную программу.

"Отмечать годовщину будем в Париже. Это идея мужа, он же купил билеты, забронировал гостиницу с видом на Эйфелеву башню и ресторан на день годовщины. В планах – много гулять по французской столице и посетить музеи, в которые не попали в прошлый раз: Музей искусств д'Орсе и центр Помпиду", – поделилась планами Анна Панова.

Анна Панова с мужем Александром Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая также расказала, что в ее эфирную неделю, они с мужем видятся мало – только рано утром и поздно вечером.

"Мы часто списываемся в течение дня. Муж понимает, что бытовыми вопросами меня в такие дни лучше не нагружать. Как настоящий джентльмен, берет заботы по кухне на себя. Зато, когда я выходная, можем позволить себе больше общения: выбираемся в кино или театр, выезжаем за город на выходные", – рассказала она.

Анна Панова и ее супруг Александр Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова и ее жених Александр Каменец официально стали мужем и женой 27 апреля 2018 года.

Свадебная церемония прошла в закрытом кругу, куда были приглашены только родные и близкие пары. Под венец невеста шла в свадебном платье своей мамы.

Напомним, телеведущая Анна Панова поделилась впечатлениями от Венского бала.

Ранее Анна Панова на своей страничке в Facebook опубликовала видео с репетиции и подготовке к балу.

Почему Анна Панова променяла балетный зал на студию новостей, смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram