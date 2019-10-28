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Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание во время "Танців з зірками"

Спортсменка является фавориткой шоу "Танці з зірками"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая недавно назвала причину развода с одиозным олигархом Александром Онищенко, принимает участие в проекте "Танці з зірками 2019" и является его фавориткой. В воскресенье, 27 октября, состоялся десятый выпуск шоу, во время которого Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание.

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В десятом эфире "Танців з зірками" Анна Ризатдинова и Александр Прохоров представили классический балет, и в очередной раз оказались на первом месте в турнирной таблице с результатом 38 баллов. Однако во время комментариев судей состояние Анны Ризатдиновой ухудшилось. Было очевидно, что гимнастке стало плохо. В результате ведущий Юрий Горбунов прервал прямой эфир.

После рекламы шоумен сообщил, что у Ризатдиновой повысилось давление, и гимнастка не появится на паркете в десятом выпуске.

Ранее мы также рассказали, как прошел десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Кроме того, стало известно, какая пара покинула шоу.

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